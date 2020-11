Juana Viale y su graciosa anécdota en la TV

"Cuando hice el programa de la abuela ( Mirtha Legrand ) la primera vez, no ahora, sino cuando se quebró, yo estaba viviendo en Chile", relató la conductora. "Estaba con un amigo y me dijo: 'Tu abuela se quebró la pierna, ¿por qué no hacés vos el programa?'. Ay, obvio, quién mejor que yo. Lo llamé a mi hermano y arreglamos", dijo Juana Viale .

JUANA Y MIRTHA.jpg Juana Viale y su abuela Mirtha Legrand.

En ese momento, Nacho comenzó a difundir el reemplazo de Mirtha Legrand por Juana Viale y fue entonces cuando la actriz se dio cuenta de la responsabilidad que asumiría. "Al otro día dije que no... Qué hice, qué inconsciente; yo no puedo hacerlo", sostuvo Juana Viale, en la última emisión de Almorzando con Mirtha Legrand.

Por la presión de ocupar el lugar de su abuela, Viale contó que sufrió muchos nervios y ansiedad. "Cuando vine acá y tenía que salir... Por suerte, toda mesa de amigos. Le digo Nacho: '¿Vos llamaste a la ambulancia? Porque creo que estoy teniendo un infarto'", recordó, entre risas. "Yo no me siento bien", le dijo Juana a su hermano. "No quería salir, pensaba: '¿Por qué no fui maestra jardinera?'", repasó en el ciclo emitido por América.

Almorzando con Mirtha Legrand, es un programa de televisión argentino de entrevistas e interés general, que ha pegado mucho en la televisión por la forma en la que se manejan los temas del día y la forma en la que los artistas se abren a hablar con la reconocida actriz, Mirtha Legrand, y por algún tiempo, por su nieta Juana Viale.