El secretario general del gremio, Edgardo Chervabaz, indicó que la medida se definió en asamblea ante la falta de avances en el marco del acuerdo paritario de principio de año, que establecía una cláusula de revisión en julio, que no se cumplió. "No solamente insistimos con que se reabra la discusión si no que no tenemos ningún tipo de respuesta del TSJ", aseguró el gremialista.