La mujer, declarada culpable por el crimen, se cortó la tobillera y se fugó el 6 de junio, y fue recapturada dos días más tarde.

“El 18 de junio radiqué la denuncia y antes de la feria judicial la ratifiqué. Lo que pido es que se investigue y sancione por las actuaciones realizadas con respecto a la morigeración de la prisión preventiva a Méndez, que terminó con la fuga. La hice de manera particular porque para este tipo de acciones no se necesita un patrocinio legal”, explicó Andrea.

Dijo que la querella y la fiscalía habían pedido rechazar el beneficio de la domiciliaria con GPS ya que la mujer tenía antecedentes de fuga. “A pesar de su prontuario, los jueces consideraron que la tobillera electrónica era un medio seguro para controlarla hasta el juicio. Luego se fugó y puso en riesgo todo el proceso judicial. Fue recapturada gracias a un buen vecino que encontró la tobillera y alertó a la Policía”, expresó la mujer.

La denuncia también involucra a la Unidad de Arresto Domiciliario, y se les pidió que elaboren un informe para aclarar lo ocurrido. “El único informe dice que fue un vecino el que alertó sobre la fuga, y ahí inicia el operativo. El dispositivo no se activó ni alertó. La información que brindaron tiene datos imprecisos, porque Méndez se escapa a las 19 y recién a las 22 la Policía se acercó al domicilio; hubo tres horas en las que no se sabe qué pasó”, cuestionó la hija de Honores, y aseguró: “Quedó en evidencia que el arresto domiciliario con vigilancia electrónica no da resultados”.

“Deberían evaluar a quién se le otorga este beneficio. Méndez tenía antecedentes penales, de fuga, estaba condenada por un crimen y vivía en un terreno ilegal y sin conexión a internet. Los jueces no valoraron nada de esto, es su responsabilidad”, agregó. Dijo que ella, como docente, si realiza una mala práctica se le inicia sumario y se la aparta del cargo, sin embargo, a los jueces nunca les pasa nada. “Hay que hacer ver las falencias que el sistema tiene para que sea revisado”, comentó.

El juicio de cesura donde se conocerá la pena contra Irene Méndez está programado para el 9 de agosto a las 13:30.

Sin novedades de otros prófugos

A 4 días de la fuga del cipoleño que se cortó la tobillera electrónica durante una salida transitoria y se escapó, aún no hay novedades. Tampoco del violador que desapareció el día en el que lo condenaron a 12 años de prisión. Pese a la intensa búsqueda, siguen sin aparecer. El martes pasado, Hugo “Palito” Cisterna estaba en la casa de su mamá, en el barrio Managua, durante una salida transitoria y se cortó la tobillera y escapó. Esto volvió a poner en duda la seguridad del dispositivo.

