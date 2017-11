"Jugar en La Visera será raro, pero no es una revancha"

Ferro de Pico no dudó. Un mediocampista joven, con muchas batallas del Federal A cumplidas era un proyecto interesante para la nueva era pampeana. “Fue difícil salir, pero necesitaba este cambio de aire. Había perdido un poco el rumbo y acá estoy muy bien, me tratan bárbaro”, reconoció Mellado.

1 cambio por lesión introduce el Ruso. Eduardo Vilce irá por Maxi Carrasco, lesionado. El once: Alasia; Valente, Seguel, Velázquez, Morales; Carrera, Vilce, Giménez, Del Prete; Sosa y Piñero da Silva.

Sergio Arias nunca lo había dirigido, pero en la pretemporada se dio cuenta de que no sólo estaba para jugar de titular. En Ferro, Mellado ya es un referente. “Estoy jugando todos los partidos, cómodo con mis compañeros. Después si ellos me ven como referente o capitán, ya no depende de mí, pero estamos cumpliendo una gran campaña”, analizó el jugador.

Líder e invicto, “ahora llega lo más difícil que es mantenernos en lo más alto”, reconoció el volante central. “La gente se va enganchando, pero nada que ver con Cipolletti. Se vive de otra manera”, apuntó.

Sin espíritu de revancha

Jugar en el Albinegro es una de las cosas que más le gustan en la vida deportiva, pero el presente del Ferrocarrilero es tan bueno que las metas están depositadas en otro lado. “Volver a La Visera será raro, pero no lo tomo para nada como una revancha. Vamos a tratar de llevarnos un buen resultado, no pienso en cosas personales”, puso blanco sobre negro en la previa el jugador que volverá a su casa, pero esta vez para defender los colores de Ferro de Pico.