Juicio Escuelita VI: la defensa pidió absolver a los represores

La defensora Gabriela Labat pidió “la prescripción y extinción de la causa” por entender que se están juzgando delitos de lesa humanidad que no estaban tipificados penalmente cuando se cometieron durante la última dictadura porque la Argentina no estaba adherida en ese entonces al Estatuto de Roma. “Los tipos penales del Estatuto de Roma son para delitos cometidos a futuro de su sanción y no con retroactividad”, expresó.