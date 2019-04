Julián Weich, durísimo contra Tinelli: "Ni en pedo lo voto"

Al ser consultado sobre los motivos de su tajante decisión, Weich intentó escapar del tema, pero luego agregó: "No me hagas hablar, se me escapó perdón, me salió del alma".

Tras escuchar los argumentos de Nazarena Vélez, quien aseguró que no sabe si la votaría dado que nunca lo escuchó hablar de política, Weich explicó: "Me hace ruido la gente que se acuerda un poco tarde. ¿Ahora?Yo hace 27 años que soy embajador de Unicef, cuando empecé a ayudar a los chcios no era tan famoso... Era un pichi que trabajaba en la tele, pero entendí que había que ayudar a la gente".

"Es una cuestión natural del ser humano ser solidario. El Estado somos todos", sentenció.

