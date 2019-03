Tinelli apoyó a Messi y le pegó al Gobierno en el mismo mensaje

El empresario se hizo eco por Twitter de las declaraciones que hizo Messi el día anterior en una entrevista radial en la que contó que su hijo mayor le preguntaba por qué en Argentina lo critican tanto.

En el marco de una serie de gestos que demuestran las intenciones de Tinelli de participar en política en un año electoral, el animador que volverá en abril a la pantalla de canal 13 señaló que “los argentinos estamos metidos en la intolerancia que genera la injusticia”.

Y, continuó: “Leo, contale a tu hijo que con tus goles dibujas sonrisas donde están los llantos de los más pobres, que hay chicos que solo sonríen cuando pisan la pelota, abrazan tu camiseta y sueñan ser como vos”.

“Estaba escuchando la nota a Leo Messi donde dice que su hijo le pregunta porque en Argentina no lo quieren. Parece de locos escuchar eso. Es el mejor del mundo y acá algunos lo siguen cuestionando, cuando tendríamos que estar orgullosos de todo lo que ha logrado este argentino”, concluyó el también directivo del club San Lorenzo de Almagro y ex propietario del Badajoz español.

En declaraciones a FM 94.7, Messi manifestó ayer: “Mi hijo de 6 años que ya entiende me pregunta: ¿Por qué te matan en Argentina? ¿Por qué no te quieren en la Selección? ¿Por qué no te quieren ahí? Y yo le digo que bueno, que no son todos, que hay mucha gente que me quiere. Es difícil”, cerró.

