Julio de Vido pagó por un gasoducto que nunca se hizo

El contrato se negoció sin licitación pública, sin auditorías y “con sobreprecios”, en las últimas semanas del gobierno de Cristina Kirchner. Además, se le entregó a la empresa BTV un adelanto de 70 millones de dólares el 2 de diciembre del 2015 sin que la obra, hasta el momento, haya comenzado, entre otras irregularidades. Es decir, 8 días antes de entregar el poder al gobierno de Mauricio Macri. El resto de los 218 millones no se alcanzaron a entregar porque el entonces ministro de Energía de Cambiemos, Juan José Aranguren, ordenó frenar los pagos.

Por estos y otros “agujeros negros”, la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, denunciará en las primeras horas de hoy ante la Justicia federal a De Vido, al ex gobernador de Santa Cruz Daniel Peralta, a los ex secretarios de Energía Daniel Cameron y Mariana Matranga, al ex titular del Enargas Antonio Pronsato, y al presidente de la empresa BTU, Carlos Mundin.