Julio De Vido volvió a apuntar contra el kirchnerismo

El ex ministro de Planificación kirchnerista, procesado con prisión preventiva por el desvío de casi 270 millones de pesos que debían ser destinados a obras en el Yacimiento Carbonífero Río Turbio y por la compra de buques con gas licuado- tituló su texto “Yo sé por qué estoy preso”. En él habló de su trabajo por la consolidación y el crecimiento de la industria nacional, el mercado interno de consumo, la recuperación de derechos y “la mejora de la calidad de vida de todos los argentinos”, escribió.

Preso desde el 25 de octubre, De Vido dijo que no teme “al encarcelamiento, la perversidad, ni a la crueldad de mi carcelero Macri. No creo que esté aquí por alguna doctrina jurídica que lleve el apellido que lleve, sino por todo lo que realicé, junto a Néstor en Santa Cruz y a Néstor y a Cristina desde el Minplan (Ministerio de Planificación)”. Cabe destacar que el desaforado diputado nacional por el FpV ocupó el mismo cargo de ministro durante los 12 años de mandato e Néstos y Cristina Kirchner. En su nota, también dice estar orgulloso “de todos mis compañeros de prisión, los que están aquí en Marcos Paz, en Ezeiza o en cualquier otra prisión del país. Especialmente de Roberto Baratta (ex secretario de coordinación del ministerio de Planificación-, también injustamente detenido”.