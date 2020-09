Juntan materiales reciclables y donan la plata a un merendero

Sofía Salvadó tiene 24 años, estudió administración de empresas e integra la ONG Eco House. En mayo de este año inició “Montanea”, un proyecto en Instagram para difundir información e incentivar a la gente para que incorpore el hábito de reducir, reutilizar y reciclar, con ilustraciones que hace ella misma. Pero difundir le quedaba corto para tanta pasión por el tema.

Por las redes, Sofía conoció a Alicia Pérez Castoldi (o “Macu”) e Inés Castro, dos amigas que desde junio están atrás del emprendimiento Vita Sustentable, donde ofrecen productos de higiene y del hogar que tienen bajo o nulo impacto ambiental.

Las tres se encontraron motivadas por la misma causa y pusieron manos a la obra: se ofrecieron como receptoras de papeles, cartones y latas que luego se encargaron de llevarlos a la recicladora Alto Valle de Cipolletti.

En pocos días y cada vez con más éxito, hicieron tres colectas y la última terminó el miércoles pasado. En total, juntaron alrededor de 790 kilos de cartón y papel, y 27 más entre aluminio y chapa. Con lo que vendieron las dos primeras, sumaron alrededor de 2250 pesos que decidieron donarla al merendero Los Espartanos. El dinero de la tercera colecta todavía no lo tienen. No terminaron de hacer el traslado porque no entraba en el único vehículo que tienen disponible.

En las campañas también participaron otras jóvenes, como Yasmín, que ofrecieron espacios físicos para recibir las donaciones. Sin embargo, hoy no cuentan con un lugar fijo ya que todo lo hacen a pulmón y por voluntad propia. Sin dudas, el pilar fundamental de la acción fue esa gran cantidad de personas anónimas que juntaron y aportaron sus materiales.

Para saber si continuarán con las colectas, hay que prestar atención a sus redes sociales ya que ahí anuncian las fechas y los lugares una vez que lo definen.

Yasmín, Macu y Sofía se unieron sin conocerse para aportar su granito de arena en el cuidado ambiental.

Sofía sabe que las acciones individuales pueden cambiar el mundo, pero aspira a que se conviertan en políticas de Estado. “Lo que yo hago está bueno, pero no puedo alcanzar a todo Neuquén, lo hago solo con mi camioneta. En Neuquén hay necesidad sobre dónde poder llevar los materiales y nada mejor que lo haga el Gobierno”, planteó la joven, encargada de trasladar los materiales en su camioneta, en diálogo con LM Neuquén.

Su objetivo macro es que se constituyan varios “puntos verdes” en la ciudad para que la gente deposite los materiales reciclables, más allá de la disposición municipal que rige para separar los residuos en las casas que, asegura, pocos la tienen presente.

El reciclado como última opción

Las campañas de reciclado fueron muy exitosas, sin embargo desde Montanea y Vita Sustentable sostienen que lo ideal es, en realidad, reducir el consumo. En ese camino, las opciones son múltiples: desde evitar el uso indiscriminado de bolsas plásticas a utilizar los residuos orgánicos para hacer compost o crear objetos con latas, cartones u otros elementos.

“Mi mensaje principal es que hay que reducir el consumo de las cosas que compramos y, segundo, tratar de reutilizar. Después de que no pudiste reducir ni utilizar, ahí sí reciclar”, señaló Sofía, y ejemplificó: “Te abriste una lata de choclo y capaz la podés usar para poner una planta o poner lápices”.

“Si bien reciclar está buenísimo y reduce un montón de todos los recursos que se necesitan, no deja de necesitarse muchos recursos y, a pesar de que se reduce, son muchos igual, capaz innecesariamente”, explicó. “Son hábitos que hay que cambiar”, sostuvo.

“La materia orgánica es casi un 40% de la basura que generás por día y uno no se da cuenta. En cambio, si haces compost estás reduciendo un montón la basura que vas a tirar. Y es importante reducirla porque después esa basura va a parar a basurales que ya no dan abasto y eso es un montón de contaminación al aire, que termina en el agua, eso se traduce a los peces y después los peces los comemos nosotros”, explicó Sofía de forma sintética el proceso de la bioacumulación.

Desde el mismo planteo nació Vita Sustentable, un reciente emprendimiento que nació en plena cuarentena y vende productos sustentables pero, además, difunde información relacionada con la sustentabilidad.

Según detalló Macu, lo que más pide la gente es shampoo y acondicionador sólidos (lo que evita el envase de plástico); botellas reutilizables (para llenarlas en lugar de comprar una botella en la calle) y pads de limpieza faciales (para evitar el uso diario de algodón).

Pero el abanico es más amplio: cepillos de dientes de bambú y esponjas vegetales que, cuando ya no dan para más, pueden enterrarse y ser compost; bombillas de acero reutilizables; bolsas biodegradables; y, como si fuera una antigüedad, hasta rasuradoras de acero inoxidable para esquivar a las descartables.

“La idea es evitar el plástico de un solo uso y, por otro lado, tratar de inculcar en la gente que deje el plástico como opción. Esto impacta de una manera súper positiva, porque la cantidad de residuos que generamos es una locura”, planteó Macu, quien además es docente y bióloga.

En la página de Instagram también proponen tips para reutilizar envases de plástico o vidrio y afirman: "Creemos que lo ideal es dejar de consumir plástico, de todos modos, sabemos que es un proceso que hay que transitar y que no se logra de un día para el otro pero que, con pequeñas acciones, se va logrando".