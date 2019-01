Justiciómetro para femicidios

Por el otro, seis meses de demora para ordenar la detención del femicida Hernando Quintulef, a quien se le había terminado la prisión preventiva y nunca más se presentó ante la Justicia. Ciento ochenta días hasta que advirtieron que estaba prófugo y que debían detenerlo. Y otros dos meses hasta que lo encontraron sin buscarlo, en un allanamiento por un robo agravado.

¿Habrán sido determinantes para el justiciómetro neuquino los 386 kilómetros que separan a Las Ovejas de Cutral Co? ¿O habrán influido los 45 días de distancia entre que Lorena Carrasco fue asesinada de un disparo y las puñaladas mortales a Karina y Valentina? Para Lorena -y su familia- no hubo impresionante operativo, imprescindible a los ojos de la prensa y de la sociedad.

Ambos casos revisten una responsabilidad ineludible del Estado. La incógnita es quién se hace cargo de no haber escuchado a Karina cuando denunció a su ex. Y quién se hará cargo de no haber buscado a un femicida que ni siquiera se había ido de la ciudad en la que mató a su pareja.