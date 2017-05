Justo en México, subastan pedazo del Muro de Berlín

El bloque de hormigón que alguna vez formó parte de la histórica división de Alemania (entre la oriental y la occidental) muestra un aspecto sobrio de uno de sus lados, y varios grafitis del otro. Y llegó a México en barco en julio de 1990. Es el fragmento número 266 de los 300 registrados en la Colección Histórica del Muro luego de su derrumbe en 1989 y fue exhibido por mucho tiempo en el Museo de Historia Moderna, hasta que este tuvo que ser derrumbado. La Casa de Subastas Morton se encargará de subastar el pedazo de hormigón, a un precio de salida que oscilará entre 33.000 y 46.000 dólares.

El abogado Luis Alonso Sordo, quien adquirió originalmente esta pieza, dijo: “Mi ambición es que quede en buenas manos: preferiría que lo compre un admirador. Vi a mucha gente que quiere salvar las piezas, que ama la historia, los objetos de arte, y opta por el procedimiento equivocado: recurrir a instituciones para que, por lástima, salven una pieza”, afirmó. En su caso, él compró el pedazo de muro hace 27 años más por interés de historiador que por ideología y dijo que su idea fue preservar este objeto “libre de ese sentimiento ideológico” a la manera del magnate Nelson Rockefeller, famoso por su gran cantidad de estatuas y cuadros socialistas, sin simpatizar con el comunismo.

El fragmento será subastado hoy en el barrio San Rafael, aunque ahí no estará el muro, que por el momento sigue en el museo. Asimismo, no será el único objeto a subastar, dado que Sordo entregó para ser vendidas varias piezas que recuperó de la antigua Unión Soviética. Así, hoy se subastarán bustos y esculturas de Lenin (uno de ellos de 700 kilos), de Stalin, banderas y estandartes soviéticos, un casco del cosmonauta Alexander Viktorenko y el transmisor de un buque. Y una colección de matrioskas con las caras de los líderes soviéticos.

Llegó a México en julio de 1990. Mide 3,3 metros de alto, 1,2 de largo y 2,2 de ancho. Es de concreto y pesa 2,7 toneladas. Estiman que se venderá en 46.000 dólares.

Un traslado que fue altamente costoso

Llevar el pedazo del Muro de Berlín a México fue una aventura que resultó “costosísima”, dado que no fue fácil transportar un bloque de 2,7 toneladas, 3,30 metros de alto, por 1,20 de largo y 2,20 de ancho, hecho totalmente de concreto armado reforzado con acero corrugado. “Un periodista berlinés escribió entonces que lo que hacíamos quienes íbamos a recoger pedazos del Muro de Berlín era ‘arqueología del presente, arqueología del siglo XX’”, afirmó Sordo. En aquel momento, unas 50.000 personas acudieron al museo cuando se exhibió por primera vez.

El muro comenzó a ser levantado por los soviéticos el 13 de agosto de 1961 para dividir Berlín, en medio de la Guerra Fría, y cayó el 9 de noviembre de 1989. “Los muros siempre sirven para dividir -sostuvo Sordo-, pero siempre se terminan derrumbando”. El abogado, en este caso, ya no habla tanto el Muro de Berlín y de su historia, sino del presente, de Donald Trump y de su idea de levantar un muro, al que todo México teme y también condena.

Obama lo atendió a Trump con el muro

El ex presidente de los Estados Unidos estuvo en Alemania, donde se juntó con la canciller Angela Merkel y obtuvo un trato de estrella en su paso por la ciudad que alguna vez estuvo dividida por un muro. Y, de paso, como una analogía, aprovechó la ocasión para hablar de la inclusión y le metió un palito a su sucesor en la Casa Blanca, Donald Trump. “A los ojos de Dios, un niño al otro lado de la frontera no es menos digno de amor y compasión que mi propio hijo. Si hay conflicto, si hay guerra, si hay pobreza, no podemos aislarnos, no podemos escondernos detrás del muro”, dijo Obama e insistió en mirar hacia adelante.