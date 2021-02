Juventus pierde contra el Napoli en la Serie A

Históricamente, la Serie A de Italia ha sido considerada una de las mejores ligas del fútbol europeo, equipos como el Milan, el Inter de Milán, la Roma, el Napoli, la Lazio y la Juventus se han encargado en gran parte de construir esa reputación. Pero, ahora, en la realidad es que la Serie A no es la peor liga del viejo continente, pero definitivamente no se le puede considerar entre las mejores.

La Juventus por su parte tuvo su último gran antecedente en competiciones internacionales en aquella final que disputó contra el Real Madrid, esa final la perdió, pero consiguió todos los títulos que disputo dentro de la Serie A . ahora, el equipo que pudo conseguir hacerse con el fichaje del máximo goleador histórico de la disciplina, no es la sombre de ese equipo de al menos hace dos años, donde también ganó la liga local e hizo una buena participación en la Champions, quedando fuera en los cuartos de final.

Hoy la Juventus jugó contra el Napoli en la Serie A y no pudo conseguir la victoria ante un equipo que jugó igual de flojo que los de Turín y pudo conseguir un solo gol para llevarse los tres puntos desde los 12 pasos de la pena máxima (penal) .

JUVENTUS NAPOLI.jpg La Juventus no es un equipo para la ambición deportiva y el proyecto ganador de Cristiano Ronaldo.

¿La Juventus es un equipo para Cristiano Ronaldo?

No, no lo es. El proyecto que tuvo en mente Cristiano Ronaldo cuando decide irse del Real Madrid en 2018 para fichar por los italianos en definitiva es algo que está muy lejos de ser una realidad. La Juventus es hoy en día un equipo cuyo ataque gira en torno al portugués, pero sus compañeros no parecen entender eso.

La idea de Andrea Pirlo es un equipo que sea eficiente en la defensa y con mucha presencia en la mitad de la cancha, no es un equipo ofensivo y pensando en sacarle el máximo provecho al delantero de 36 años que tiene el récord de 762 goles. En la Juventus todos quieren ser protagonistas a la hora de atacar y se olvidan que tienen al jugador más letal dentro de cualquier área chica.

En el partido pasado la Juventus pasó a la final de la Copa de Italia de la Serie A tras haber empatado con el Inter de Milán. Sin embargo el pase se los dio precisamente Cristiano Ronaldo por haber marcado un doblete en el partido de la ida.