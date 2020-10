Karol G muestra de más y es puro fuego en Instagram

Con nuevas fotografías, los fanáticos de Karol G se volvieron más que locos en Instagram. Se trata de tres fotogramas que corresponden al videoclip de su nueva canción, Bichota, producida por Ovy On The Drums. En las postales, la cantante dejó poco espacio para la imaginación:

"La sexualidad es algo natural de la mujer, del ser humano... Es algo que viene de adentro, Personal e íntimo. Es la malicia lo que hace sucia las cosas limpias. Cuando me siento bella, sexy, poderosa, busco la forma de expresarlo y me siento libre de hacerlo. No me avergüenza, ME EMPODERA!", remató en el texto que acompaña a las fotos de Bichota.

A la hora de publicación de esta nota, las fotos ya superaban los 4 millones de 'likes' y atesoraban más de 28 mil 200 comentarios.

Este es el video completo de Bichota, que en solo tres días ya acumula 15 millones de reproducciones en YouTube:

Monetizando la carrera

La fama y los seguidores le han permitido a Karol G monetizar su carrera. Según información de Celebrity Net Worth, Emprende FX y Popnable, esto es lo que gana la colombiana:

- Se estima que la cantante cobra un aproximado de 100 mil dólares por presentación.

- Además, tiene ganancias por su canal de YouTube. Se calculan 560 mil dólares ganados por cada videoclip famoso.

- Entre los más vistos en la plataforma se encuentran Tusa, Ahora Me Llama, Culpable y Mi Cama.

- Karol G ha generado unos ingresos estimados de 2.1 millones de dólares por la reproducción de su repertorio en la plataforma.

- La fortuna neta de la cantante está calculada en 8 millones de dólares.