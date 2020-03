“Hay muchas cosas que sucederán este verano, no solo daré a luz, literalmente, sino también figurativamente a algo que ustedes han estado esperando”, dijo, refiriéndose tanto al nacimiento de su hijo como a su próximo álbum, durante una transmisión en directo en su cuenta de Instagram.

“Estamos emocionados y felices”, dijo a sus fanáticos que seguían la emisión en vivo refiriéndose a Bloom y al próximo integrante de la familia.

"Never Worn White", es la síntesis de un "si, quiero" a una propuesta matrimonial. Tal es así que arranca con una marcha marcha nupcial.

Embed

Katy Perry inició su romance con el actor de Piratas del Caribe desde 2016. En 2018 decidieron darse un tiempo y el año pasado se comprometieron nuevamente.

En una conversación con Capital Breakfast recordada por la revista People, la cantante y jurado de Amierica Idol dio detalles de cómo fue el momento en que Bloom le propuso matrimonio, hace ya más de un año.

Embed

“Solo recuerdo estar con él cenando en un lugar, un restaurante italiano. Llego allí y estaba como afeitado. No llevaba zapatillas de tenis. ‘Ah, mierda, ¡algo está pasando!', dije. Estábamos ordenando y pensé: ‘¿Quién es esta persona?’ (luego) me subí a un helicóptero y él me pidió que me casara con él, y aterrizamos en un edificio. Bajamos las escaleras y mi familia y amigos estaban allí y muchísimas flores que jamás hayas visto”, relató.

Tanto el clip, como el embarazo de Perry y bloom tuvo gran repercusión en las redes.

franco HBDAY CAMILA on Twitter A Katy Perry le pidieron el divorcio por teléfono antes de un show a pesar de eso salio al escenario igual estuvo muy triste , Orlando Bloom le propuso matrimonio en san valentin esta muy enamorada y a poco tiempo de ser madre ESTOY LLORANDO DE LA FELICIDAD SE LO MERECE TANTO pic.twitter.com/lqu616yuDf — franco HBDAY CAMILA (@brillamila) March 5, 2020 Twitter">

All I Want on Twitter Bros, Katy Perry esta embarzada, estoy asi: pic.twitter.com/RIL37mH7Zz — All I Want (@asuckerforrini) March 5, 2020

Manu on Twitter Imagina lo que tiene que ser decir que tu madre es Katy Perry y tu padre un pirata del Caribe. https://t.co/x0i8RvW2Vy — Manu (@Manutuli29) March 5, 2020

taisu on Twitter ¿en qué momento Katy Perry empezó a estar con Orlando Bloom y van a tener un hijo? ¿qué pasó con John Mayer? ¿por qué me rompen el corazón así tan temprano? pic.twitter.com/aeTfcxwB8H — taisu (@taispendola) March 5, 2020

Cherith on Twitter No estoy llorando sólo me entró en el ojo un 'katy Perry está embarazada' :c — Cherith (@Cherith82688170) March 5, 2020

dana♀ ˢᵃʷ ˢʰᵃʷᶰ on Twitter como que katy perry está embarazada no entiendo nada pic.twitter.com/rI6TkP61Ht — dana♀ ˢᵃʷ ˢʰᵃʷᶰ (@mendessoft) March 5, 2020

Butacón Schrödinger on Twitter Katy Perry anuncia que ella y Orlando Bloom van a ser padres. Nosotros ya sabemos cómo va a ser el niño... pic.twitter.com/vvWXv1NZk2 — Butacón Schrödinger (@ButaconSchrod) March 5, 2020

Sheila on Twitter Katy Perry: anuncia nuevo disco + está embarazada + nueva canción



Yo: pic.twitter.com/dksNPsEkKh — Sheila (@Sheila64557433) March 5, 2020

Dra. Zermeño ⚕️ on Twitter Cuando vi el nuevo vídeo de Katy Perry y su embarazo pic.twitter.com/McNqTKisjU — Dra. Zermeño ⚕️ (@Dra_andy1) March 5, 2020

Eri ◟̽◞̽ on Twitter Te imaginas que la mismísima Katy Perry y el mismísimo Orlando Bloom sean tus padres... No one can relate wow! pic.twitter.com/JChUMT1Hv2 — Eri ◟̽◞̽ (@Chiken_Stuffed) March 5, 2020

LEÉ MÁS

Katy Perry y Lali, juntas en el Club Ciudad de Buenos Aires