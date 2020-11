Kempes sobre Maradona: Se va alguien que marcó una época

"Estoy un poquito consternado, dolorido. Un poquito sorprendido. Tantas veces nos sorprendió Diego que ya se iba, que ya se iba y siempre volvía y esta vez no pudo. El corazón ya no lo aguantó", dijo el Matador en una entrevista con el diario Olé. Kempes comentó que se enteró de la noticia cuando lo llamaron desde Córdaba y al prinicipio se enojó y pidió que no bromearan con ese tema del D10S. Pero le quedó la duda por lo que llamó a su ,ujer y le pidió que se fijara y confirmó la terrible noticia.