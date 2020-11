Koeman sale nuevamente en defensa de Messi

Koeman también habló de la polémica que se armó en torno a Messi y Antoine Griezmann, a quien incluso los hinchas del Barcelona fueron a increpar por los dichos de su ex representante. "Puede ser intención de crear polémica. No he visto nada en el vestuario que indique un problema entre ellos. No soy partidario de buscar problemas. El que habló dejó a Griezmann como su cliente hace años. Son chorradas", afirmó el DT este viernes.

MESSI KOEMAN.jpg Messi y Koeman.

Mientras Messi se mostraba otra vez incómodo en Barcelona, Pep Guardiola renovaba su contrato con el Manchester City y todo apunta a que intentará sumar a Messi el año que viene. ¿Qué dijo Koeman? "No lo veo fuera del club. Y no voy a contestar más".

Frente a la insistencia de los periodistas, Koeman agregó: "Leo tiene un año más de contrato. Es el futuro de Leo. Ojalá sea aquí. No soy la persona que tiene que intentar que Leo se quede. Ya veremos el futuro, todavía es jugador del Barsa".

De cualquier manera, Koeman se mostró feliz por la renovación de Guardiola en Inglaterra: "Es importante que Pep siga como entrenador. Estoy contento por él, está muy tranquilo allí. Es una noticia importante y bonita. Le di mis felicitaciones. Si él está contento, yo estaré contento".

Este sábado, el Barcelona tendrá una dura batalla por Liga contra el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, a quien Koeman elogió: "Sabemos que es un partido complicado contra un equipo fuerte. Hay que destacar el trabajo de su técnico. Trabajan bien y tienen un equipo competitivo. Es algo importante. Sabemos que es complicado. Confiamos en nosotros mismos. No estará Luis Suárez pero nosotros también tenemos bajas importantes. Una Liga es muy larga y pueden pasar muchas cosas. Ellos luchan por ganar títulos. Son competitivos. Tenemos que estar bien y jugar para luchar contra ellos".