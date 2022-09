L-Gante elogió a Wanda Nara y su ex destrozó a la empresaria

L-Gante vive un exitosísimo presente laboral, pero no así amoroso, al menos con la madre de su hija, Tamara Báez , con quien la relación llegó a su fin. Tras varias semanas de rumor, el cantante de Cumbia 420 confirmó la noticia y al mismo tiempo, en un intercambio con sus seguidores, elogió a Wanda Nara, lo que alimentó la versión de un affaire con la empresaria.

Luego respondió otra pregunta, pero que tenía que ver con Wanda Nara, a quien se la ha visto muy unida a L-Gante en las últimas semanas. “¿Qué onda Wanda? ¿Es copada como en las redes?” , le preguntó un fan y el artista no tuvo dudas y respondió: “Mucho más” . Además, acompañó su respuesta con un video en el que se ve a la mediática asintiendo con la cabeza.

Lgante sobre Wanda.jpg

Vale aclarar que la rubia e investigadora de “¿Quién es la máscara?” confirmó la separación de Mauro Icardi y ambos intercambiaron polémicos mensajes con sus seguidores donde se llamaron “tóxicos”.

Tamara, en medio de los rumores de acercamiento de su ex con la rubia, atacó sin filtros a Nara. “Esas señas te las hacían a vos por la China, ¿te acordás?”, dijo furiosa en un video.

Todo ocurrió durante una transmisión en vivo que realizó Kennys Palacios. El estilista e íntimo amigo de Nara mostró un momento de mucha complicidad entre la ex de Mauro Icardi y el intérprete de “Perrito malvado” donde ambos aseguraron que están solteros. Incluso llamó mucho la atención que ella hiciera “cuernitos” con sus manos y aclarara que no podía ser “gorreada” -es decir, que le sean infiel- porque no está en pareja.

La reacciòn de Tamara Baez.jpg

Fue ahí cuando Báez intervino y marcó territorio. “Qué buena onda Wanda que tenés. ¿Esas señas que hiciste te acordás que te las hacían a vos por la China? Cara dura, ni respeto”, le preguntó. Kennys, sin éxitos, logró poner paños fríos a la situación, pero Tamara siguió: “Dejá de aclarar, Kennys, que oscurecés. Jajaja, andá a dormir. Sí, sí, besoooo”.

Claro que no hay ningún romance confirmado por el momento y se desconoce si las reiteradas apariciones públicas de Wanda y L-Gante se deben a que están enamoradísimos o simplemente que se trate de una movida de prensa por algo que están a punto de presentar.