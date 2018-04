La abuela María, la bostera más fiel: "Boca va a pasar"

Cuesta creer que Doña María tenga 90 años. Por su lucidez y, en especial, por la pasión azul y oro que siente esta socia vitalicia de la entidad de la Rivera (lo es desde 2014).

Su caso se viralizó en las redes. La peña Corazón de Oro y Azul, de Cipolletti, le cumplió el domingo el sueño de su vida al llevarla a conocer La Bombonera como regalo por su cumpleaños número 90 (fue el 17 de marzo). Una experiencia única y con suerte, ya que el Xeneize venció 3 a 1 a Newell’s y quedó a un paso del título.

“¿Si volvería? Con toda mi alma, señor, la pasé tan lindo, tan buena la gente. Miren mi camisetita, la adoro, esta fue la que llevé”, cuenta María, eufórica y orgullosa de su casaca, que tiene la 10 de Román en la espalda.

Su marido era de River

“Me hice de Boca hace muchos años. Pasa que antes mi viejito era de River, a mí no me gustaba, pero no decía nada… Cuando falleció, me hice más fanática de Boca, mi hija me ayudaba. ¿El jugador al que más quiero? Carlitos. Y en estos momentos Pavón también, mete muchos goles”, resalta María, quien tampoco se saca el gorro azul y oro durante el largo rato que dura la nota.

Otro gol de Palmeiras y se le escapa: “Estos brasileños de m... ¿Justo hoy vienen a ganar?”. Pero, la hincha más fiel confía y cree que su amado Boca se meterá en los octavos de final. Sí, como canta La 12, “a pesar de los años, los momentos vividos...”.

Junior ganó y complicó más al Xeneize

La noche del jueves trajo otra mala noticia para Boca. Es que Junior de Barranquilla, el gran rival xeneize rumbo a la clasificación a octavos, venció 1 a 0 a Alianza Lima y de esta manera quedó segundo en el Grupo H con 6 unidades, uno por encima de equipo de Guillermo y 4 por debajo del Palmeiras.

Luis Carlos Ruiz, el Pavón de Junior de Barranquilla, marcó el tanto de la victoria.

De esta manera, a falta de dos fechas, el partido del próximo miércoles entre ambos en Colombia es una final para los dos, pero más para Boca pues si pierde quedará eliminado. El empate lo deja con chances, y ni hablar el triunfo.