La alta demanda en los supermercados obliga a reponer todos los días

Durante la mañana y el mediodía de este martes, la gente se encontró con abastecimiento generalizado de alimentos y productos en los supermercados más grandes como Jumbo, La Anónima y Coto, excepto alcohol, que todavía escasea tanto en su versión líquida como en gel.

En la sucursal más grande de La Anónima, por ejemplo, hubo reposición de alcohol durante esta mañana pero llegado el mediodía ya se había terminado. Durante esas horas, los repositores sumaron a las góndolas artículos de higiene personal como desodorante y jabón, y también se reforzó el sector de alimentos con yerba, café, galletitas de todo tipo y snacks.

“Estamos reponiendo 15 mil productos por día. La gente compra los productos básicos, de almacén, aceite, harina, arroz, enlatados, lavandina, productos sanitizantes. Todavía lo que no tenemos es alcohol en gel. Nos está costando un poco la reposición por la venta que hemos tenido”, reconoció Eduardo Del Prete, gerente de La Anónima, a LM Neuquén.

Los shoppings que contienen a los supermercados mencionados lucen una postal atípica. Todos los comercios cerrados, vidrieras sin iluminación y pasillos vacíos. En los súper, los altoparlantes recuerdan a los clientes mantener la distancia de un metro en las filas, y en la zona de cajas hay láminas plásticas que ofician de separador entre cajeros y consumidores.

Las compras de la gente son de todo tipo: desde carros completamente repletos hasta algunos productos mínimos para reforzar abastecimientos previos. “Habíamos estado comprando de a poquito, pero nos dura dos o tres días, y consideramos que el riesgo es mayor así que hicimos por primera vez una compra más grande”, aseguró Marcelo al terminar de pagar su compra en Jumbo.

Mientras tanto, Carlos llenaba a tope dos carros en Coto para subsistir por todo un mes, tiempo que planea para permanecer dentro de su casa. “Había hecho una mini compra para una semana y, ahora, viendo cómo venia la mano, compré para todo un mes. Siempre voy comprando día a día, así que esto es anormal”, aseguró el hombre a LM Neuquén.

“Es la primera vez que salgo. Como todo el mundo se volvió loco, no salí a comprar. Lo único que me habían pedido y no hay, es levadura. Después encontré todo lo que buscaba”, señaló Soledad, quien aprovechó las compras en Jumbo para llevarle también a su pareja.

“Estoy saliendo después de una semana y no pienso salir en una semana más porque tengo todo. No encontré ningún faltante y debo resaltar que hay jabón blanco, porque en las despensas del barrio no solamente no había más sino que estaba más caro”, aseguró Carolina mientras finalizaba su compra en La Anónima, y también señaló un mayor incremento de precios en la verdulería de su barrio. “En los barrios se nota más el remarque de precios”, subrayó, y manifestó su preocupación por la pandemia: “Esto nos agarró de sorpresa. Estoy preocupada por esta situación pero hay que seguir remando”.

“El único faltante es el alcohol en gel, pero se puede reemplazar con jabón blanco y algún desinfectante para el ambiente. Hay que estar tranquilos y prevenirse”, señaló, por su parte, Alejandro, quien se aprovisionó en La Anónima, aunque el día anterior también salió para hacer compras.

Al igual que muchos, para Matías esta fue la primera compra grande desde que el presidente Alberto Fernández decretó la cuarentena obligatoria, previendo que la medida pueda extenderse más allá del 31 de marzo. “No encontré toallitas desinfectantes ni alcohol en gel, que ya me queda poco. Pero después compré frutas, verduras, artículos de limpieza, de todo”, afirmó.

Reducción horaria

Luego de las diversas manifestaciones de los trabajadores de los hipermercados de la ciudad, representantes del Centro de Empleados de Comercio de Neuquén se reunieron con las autoridades de las distintas empresas en la subsecretaría de Trabajo y llegaron a un acuerdo que empezó a regir esta semana.

Se definió que el horarios de atención al público para todas las sucursales en la provincia de Neuquén -incluidos los mayoristas y los supermercados chinos- será de 9 a 18:30. Dicho acuerdo mantendrá vigencia hasta el 31 de marzo.

