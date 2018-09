La autora del libro Cómo matar a tu marido, presa

La escritora fue arrestada por los efectivos de Portland, Estados Unidos, bajo el cargo de asesinato de su marido, Daniel Brophy, quien daba clases en el Instituto Culinario de Oregon, donde era muy querido y donde fue encontrado sin vida por sus propios alumnos. Brophy anunció la muerte de su esposo un día después del fallecimiento y dijo que estaba “luchando por dar sentido a todo” en ese momento.

Los pormenores de la acusación permanecen bajo secreto, por lo que muchos detalles del caso aún no fueron divulgados y las autoridades no sugirieron públicamente un posible motivo para el asesinato.

Entre la bibliografía de la escritora se destaca la serie Equivocado (The Wrong Series), que presenta títulos como El marido equivocado (The Wrong Husband), El amante equivocado (The Wrong Lover) y El héroe equivocado (The Wrong Hero). Las tapas de los libros de la serie tienen hombres con el torso desnudo. En El policía equivocado (The Wrong Cop), Brophy escribió sobre una mujer que pasó todos los días de su matrimonio fantaseando con matar a su esposo.

En Cómo matar a tu marido, Brophy señaló que, como escritora de suspenso romántico, pasó mucho tiempo pensando en asesinatos y, en consecuencia, en el modo de proceder de la Policía. Porque, después de todo, dice en el texto, “se supone que el asesinato me liberará, y ciertamente no quiero pasar nada de tiempo en la cárcel”.

En ese último escrito, la autora reflexionó sobre las armas que podrían usarse. Los cuchillos, opinó, son muy personales, requieren gran cercanía con la víctima y dejan sangre por todos lados. Un garrote, advirtió, requiere mucha fuerza. Y el veneno, considerado un arma típica de una mujer, es fácil de obtener pero también fácil de rastrear. Lleva tiempo envenenar a alguien e implica convivir con la víctima mientras sufre el deterioro físico que le ocasiona el veneno, dice la escritora. “El conocimiento de los productos farmacéuticos sería útil. Su disponibilidad sería aún mejor. Una palabra de advertencia, cuidado con los venenos encontrados en la naturaleza, no son seguros”, comentó. ¿Casualidad?.

“Los cuchillos son muy personales y dejan sangre por todos lados. El veneno, un arma típica de la mujer, es fácil de obtener pero también es fácil de rastrear”.Nancy Brophy. Fragmento de su libro Cómo matar a tu marido

Baleó a cinco personas y se suicidó

Un hombre mató a cinco personas, entre ellas su mujer, y después se suicidó en Bakersfield, en el estado de California, Estados Unidos.

El incidente empezó en una empresa de transportes a la que el sospechoso acudió con su esposa. Allí se enfrentó con un hombre, al que mató a tiros, y luego le disparó a su mujer. Fue entonces cuando entró en escena la tercera víctima, un hombre al que el sospechoso persiguió y mató en esa misma empresa de transporte. Después se dirigió hasta una vivienda en la que asesinó a dos muchachos.