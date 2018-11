La bio de Cerati copó las redes y emocionó a todos

La cantante chilena Javiera Mena fue la encargada de redescubrir la etapa artística y la vida personal de Cerati antes, durante y después de Soda Stereo.

"Gustavo vivía para la música, por y para la música", enfatizó Lilian Clark, madre del cantante, quiencontó que su hijo ya de pequeño se quedaba hasta altas horas de la noche tocando la guitarra y cantando en voz baja.

En tanto, Laura Cerati (hermana del artista) compartió una vieja grabación en la que Juan José Cerati, su padre, presentaba casi en forma visionaria a un pequeño Gustavo antes de que cantara una canción. "Nuestro abuelo lo presentó como lo hicieron miles después", acotó emocionada Lisa Cerati, hija del músico.

En otro pasaje del documental, Lilian narró cómo Gustavo hizo la canción "Té para tres": "Esa noche no durmió y cuando me la mostró al otro día casi me desmayo", recordó. Ese tema lo compuso mientras su padre estaba viviendo sus últimos días como consecuencia de una grave enfermedad.

Por otro lado, Zeta Bosio narró una divertida anécdota sobre Gustavo en las primeras épocas de Soda Stereo, en la que el cantante dio parte de enfermo en su trabajo de visitador médico para presentarse en un programa de televisión. "Ahí alguien lo vio y lo echaron", contó. A partir de ahí los tres integrantes de la banda decidieron dejar todo para jugarse por el proyecto.

Uno de los momentos más interesantes del documental fue cuando una ex novia de Cerati dio a conocer un tema inédito que el compositor le dedicó en sus años de pareja.

Sobre el final se abordó el ACV y los "cuatro largos años", como dijo Lilian Clark, de internación. Benito afirmó: "Cada vez que le daba la mano temblaba. Conmigo era así".

Los otros dos Soda -Zeta y Charly- también contaron que un día fueron a verlo y se quedaron los tres solos. Conversaron y empezaron a sonar todas las alarmas de monitoreo. "Sintió que nosotros estábamos ahí", destacó Charly.

El programa finalizó con los familiares y músicos amigos de Cerati cantando Fuerza natural en Unísono, el estudio de grabación del homenajeado.

Twitter fue una caja de resonancia del docu-reality con mensajes llenos de agradecimiento y emoción.

