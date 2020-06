“El gran problema es que la Policía sabe quiénes son y dónde viven. Si estamos en cuarentena, ¿por qué los dejan andar en la calle? Uno de los que entraron a os dúplex es de los Suazos. Ahora deben estar en la casa durmiendo”, agregó el taxista, en declaraciones a LU5. Además, cargó contra el accionar de la Policía: "Un efectivo empezó a los tiros contra nosotros. Después disparó al aire”.

Respecto a la falta de seguridad en las unidades, dijo que los controles "están mal". "Las cámaras que no funcionan. No hay cámaras en ninguna de las paradas. Además, no transmiten en tiempo real, sólo sirven para ver los casos posteriores”.

Sobre una posible medida de fuerza, indicó: “No sabemos qué hacer. Si cortamos la ruta, perjudicamos a nuestros pasajeros y a la gente que va a trabajar. En otro caso, nos jodemos nosotros”.

