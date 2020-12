Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Agustina Kämpfer (@agustinakampfer)

Lejos de quedarse callada, Kämpfer decidió responderle a su compañera por la misma red social. "Ay Niki, trataría de explicártelo pero conociéndote, sé que no lo entenderías, no está dentro de tus posibilidades intelectuales. En la sesión de 2018 llamaste ‘movida cool’ al movimiento de mujeres que luchaban unidas exigiendo el reconocimiento de su derecho a decidir sobre sus cuerpos, reclamando ni una muerta más por la clandestinidad. Llevá tu ignorancia a otra parte, por favor. Nos vemos en el programa”.

De esta forma, el reencuentro de la mujeres en el piso de Nosotros a Mañana promete un fuerte cortocircuito.

En tanto, por el lado de Amalia Granata, la diputada provincial de Santa Fe, se mostró molesta por el visto bueno de los legisladores. "Militan y festejan la muerte de los mas vulnerables e indefensos, ni los genocidas mas crueles se animaron a tanto. Me da tristeza mi país, 1 de cada 3 niños NO come y por eso para ellos la solución es matarlos en el vientre materno disfrazado de 'derecho'", arrancó la mediática, y siguió diciendo: "Un “derecho” donde tu verdugo es tu mama! Un “derecho” selectivo porque la mujer que está en el vientre no lo tiene. Un ”derecho” ideológico de moda que pone al descubierto el fracaso como sociedad. En que nos convertimos?".

"No gano nadie perdimos todos, como seres humanos, como sociedad, como argentinos. En un país que no le pude garantizar el alimento diario a sus niños, priorizar la muerte de los mismos antes de nacer es llevar la palabra fracaso en la frente", agregó y cerró: "Dejen de llamarlo INTERRUPCION porque es TERMINAR con la VIDA no interrumpirla si son tan valientes para matar a sus hijos llámenlo por su nombre".