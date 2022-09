La cábala que usa Mirtha Legrand hace 70 años, a horas de volver a la tele

Mirtha Legrand en Almorzando con las Estrellas.jpg

Hace ya 54 años que salió al aire la primera emisión de su programa, en el cual los invitados se sientan en una mesa a comer, mientras son entrevistados por Mirtha. El nombre que dio inicio a este formato fue Almorzando con las estrellas y acompañó a la conductora a lo largo de su vida.

Sobre las novedades de su vuelta, vale aclarar que la Chiqui será la conductora de La Noche de Mirtha. Mientras que Juana Viale, quien le cuidó el puesto durante los dos años de pandemia, conducirá los almuerzos el domingo desde las 13.45. Ambas emisiones se grabarán el día viernes y quedarán listas para reproducirse en los distintos horarios.

Mirtha Legrand junto a su nieta Juana Viale.jpg

Tantos años de éxito en la televisión se deben a su capacidad y profesionalismo. Sin embargo, a Legrand también le gusta apoyarse en las cábalas para sentirse un poco más segura. Por eso, al igual que lo hizo toda su vida, llevará su espejo color rosa, el cual utiliza para maquillarse y lo tiene desde 1952, cuando lo usó en la película Doña Francisquita.

“Me querían pero ahora es una cosa impresionante, es un amor nuevo que ha surgido que me encanta y el deseo que vuelva, me emociona y es lindo. Los chicos me siguen, es impresionante. Me podría quedar en casa tranquilamente pero me gustaría trabajar”, manifestó la diva, feliz de lo que provoca en el público.

Mirtha Legrand en el debut de su cábala.jpg

Por lo pronto, este sábado por la noche será su vuelta estelar y estará acompañada por cuatro celebridades: Moria Casán, Pato Galmarini, Baby Etchecopar y el Puma, José Luis Rodríguez.