La Cámara Federal respaldó a Casanello en no indagar a CFK

Los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun plasmaron su opinión sobre el expediente al responder a una queja presentada por Unidad de Información Financiera a la que también cuestionaron por desempeño en el expediente. La UIF había pedido las indagatorias de Cristina, Julio De Vido, José López (ex secretario de Obras Públicas), Nelson Periotti (ex director de Vialidad Nacional), Carlos Kirchner (ex subsecretario de Obras Públicas) y Jorge Ernesto Bringas (socio de Báez). Al rechazar el pedido, Casanello había sostenido que en el mismo no se describían conductas ni pruebas que lo motivaran y que el delito de asociación ilícita ya está siendo investigado por el juez Julián Ercolini.

“El pedido -repentino- de indagatorias de las UIF no encuentra base suficiente porque la instrucción no demuestra que se haya desarrollado la encuesta debida sobre la materia”, sostuvieron los jueces. “Poco ha contribuido el tibio dictamen del fiscal Marijuán del 8 de abril de 2016 que transcribe los dichos de Leonardo Fariña pero no propone el camino a seguir para encaminar su pretensión”, remarcaron. Los camaristas también criticaron a Marijuán por tener delegada la investigación sobre el patrimonio de Báez por “su larga y anunciada actividad tendiente a promover que alguno de los Báez aporte los datos necesarios como imputado colaborador”.

Investigación

Unificar a Cristina con la causa Báez

Los camaristas señalaron que el fiscal Guillermo Marijuán deberá avanzar en la investigación de los ex funcionarios, incluida Cristina Kirchner, porque los ilícitos de Báez están vinculados con la familia de la ex mandataria: “Es altamente improbable que esas ganancias ilícitas pertenezcan exclusivamente al patrimonio de la familia Báez”.