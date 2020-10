La carta de Cristina hizo ruido dentro y fuera de Casa Rosada

"Es llamativa la falta de autocrítica en la carta de @CFKArgentina. Pareciera que ella y @alferdez nada tienen que ver con el descalabro económico al que nos han llevado. Reconocer eso les dará la oportunidad de planear salidas, negarlo solo perjudicará a todos los argentinos", tuiteó Alfredo Cornejo, Diputado Nacional por Mendoza y Presidente de la Unión Cívica Radical.

Por su parte, el Diputado de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias publicó: "Cristina llamó a acordar con esa oposición entreguista y cipaya que le dejó tierra arrasada, y con los miserables empresarios de este país. Dejanos pensarlo, reina".

Por otro lado, el sector económico parece que observó de forma favorable el escrito. “La carta me parece que está muy bien”, señaló el presidente del Banco de Valores, Juan Nápoli, y aseguró: "Es un poco lo que veníamos diciendo públicamente, un dólar a 190 pesos te muestra no solo un descalabro económico, sino político e institucional, y entiendo que la vicepresidenta lo está poniendo sobre la mesa”.

Bajo la misma línea, el presidente de Napoli Inversiones SA se centró en el reconocimiento del problema que hace Cristina Kirchner y opinó: "Está muy bien. Señala los problemas propios cuando dice que hay funcionarios que no funcionan, hace un mea culpa y el llamado a una mesa de diálogo para actuar ya. Además, le dice públicamente al presidente Fernández que hay que cambiar funcionarios y que el que toma las decisiones es él”.

Al parecer, dentro del Gobierno no anotaron un solo párrafo que elogie o marque lo positivo de la actual gestión de Alberto Fernández. Hay un reconocimiento a su decisión de inaugurar la estatua de Néstor Kirchner y el recuerdo de sus constantes críticas a Cristina cuando renunció como jefe de Gabinete.

“En este 27 de octubre, quiero agradecer a todos cada uno de los argentinos y las argentinas, las muestras de reconocimiento, cariño y amor hacia quien fuera mi compañero de vida. [...]Y especialmente a Alberto, tanto por la decisión de repatriar la figura de bronce de Néstor que alguna vez emplazamos en la sede de la UNASUR en Quito, allí en la exacta mitad del mundo, como la de su nuevo emplazamiento en el hall del Centro Cultural Kirchner. Sinceramente, es una caricia al alma”, escribió la vicepresidenta.

Respecto a la actuación del Gabinete, sin hacer nombres propios pero recordando sus comentarios anteriores en la intimidad de Olivos, se pudo interpretar en Casa Rosada que avanzó sobre el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; la ministra de Justicia, Marcela Losardo; y el ministro de Producción, Matías Kulfas.

“En este marco de derrumbe macrista más pandemia, quienes idearon, impulsaron y apoyaron aquellas políticas, hoy maltratan a un Presidente que, más allá de funcionarios o funcionarias que no funcionan y más allá de aciertos o desaciertos, no tiene ninguno de los “defectos” que me atribuían y que según no pocos, eran los problemas centrales de mi gestión”, opinó Cristina Fernández de Kirchner.