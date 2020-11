"La Casa de Papel": salieron a la luz detalles de la quinta temporada

Lisboa de "La Casa de Papel" Lisboa de "La Casa de Papel"

"Nos queda bastante trabajo por hacer, pero lo que hemos hecho ya... ¡Buah! Viene muy potente. De hecho, es el desenlace, así que tiene que ser así. Y van a pasar cosas muy heavys...", reveló la actriz que comenzó su trabajo en la serie en la piel de la inspectora Raquel Murillo, quien después de enamorare del Profesor, se unió a la banda y fue bautizada como Lisboa.

El dato del rodaje invertido de La casa de papel dado por Itziar Ituño se suma a la, hasta ahora, corta lista de cosas que se saben de la quinta temporada de la exitosa serie de Netflix que, como tuvo que suspender su filmación por la pandemia, se espera sea estrenada a mediados o finales del 2021.

Lisboa la casa de papel.jpg Itziar Ituño revela detalles de la quinta temporada de La Casa de Papel

Uno de las primeras novedades que se conoció acerca de la quinta temporada de la historia Álex Pino fue que al elenco se incorporarán los actores Patrick Criado y Miguel Ángel Silvestre, quienes tienen experiencia trabajando en producciones para plataformas de streaming.

En su diálogo con Los 40, Itziar Ituño también contó que su carrera tuvo ha tenido un antes y un después por su participación en La Casa de Papel: "A raíz de La Casa de Papel se abre un mundo de posibilidades increíblemente interesantes [en mi carrera], pero a mí en realidad lo que me mueven son las historias, aquellas que me llegan y me ponen los pelos de punta".