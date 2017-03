La CEO de Yahoo! no cobrará sus premios

No es secreto a estas alturas que Yahoo! tuvo problemas graves de seguridad durante 2015 y 2016, que afectaron a cerca mil millones de cuentas a lo largo y ancho de todo el mundo. Y no solamente se detuvo ahí, ya que nuevos antecedentes revelan otros detalles respecto de este lamentable hecho.

El caso fue bastante difundido por diversos medios, ya que se filtró también la información de que los altos ejecutivos de Yahoo!, sabiendo todo lo que estaba pasando, no hicieron nada por arreglar lo que había ocurrido. Posiblemente no comprendieron o no investigaron adecuadamente lo que había ocurrido.

Todo lo anterior significó que la CEO de la empresa, Marissa Mayer, quien además fuera ampliamente cuestionada por las pobres decisiones que tomó estando a cargo de Yahoo!, fuera castigada (no le pagaron sus premios por productividad correspondientes a su gestión durante el año 2016), y que Ronald S. Bell, consejero general de la empresa, renunciara a su cargo.

Lo ocurrido claramente afectó a la compañía en su proceso de venta, ya que los factores antes mencionados desembocaron en un recorte de u$s 350 millones de la oferta que Verizon hizo a Yahoo! para poder comprar la marca, cerrando de muy mala manera estos dos accidentados años de filtraciones, errores y malas decisiones.