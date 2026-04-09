Conmoción tras la muerte "accidental" del joven en Valentina Sur: su mamá se hirió gravemente durante un allanamiento

La Policía realizaba una consigna policial en la vivienda de la familia de la mujer ubicada en Rincón del Valle. El vínculo con el último ataque narco.

El clima de dolor y tristeza que atraviesa al barrio Valentina Sur tras el velorio y despedida del joven asesinado -en medio de un ataque narco- sumó un nuevo hecho dramático. La mamá del otro joven que encontró la muerte el sábado tras recibir un disparo de arma de fuego "por accidente" se provocó una autolesión en la muñeca.

Se trata de la mamá de Kevin Nicolás Mérgola, de 20 años, quien fue identificado como el joven que murió en el hospital Castro Rendón con un grave cuadro de salud generado porque a su cuñado de 16 años se le habría escapado un tiro en una vivienda de Valentina Sur.

La lesión autoinfringida de la mujer se registró el martes por la noche en el interior de su vivienda ubicada en el barrio Rincón del Valle , allí donde los amigos de su hijo realizaron una ruidosa despedida con disparos de armas de fuego hacia el cielo , sumado al rugido de los motores de las motos.

Allanamiento y demora de los sospechosos del ataque narco

No obstante la tristeza lógica por la pérdida, otro aspecto añadió drama. Momentos previos a la decisión de lastimarse, su casa fue foco de un allanamiento. Se trataba de una de las tres diligencias realizadas alrededor de las cinco de la tarde del martes, a solicitud de la Fiscalía de Robos y Hurtos, por el hurto de unas bicicletas.

Con ese objetivo, los efectivos policiales ingresaron a su vivienda de Rincón del Valle. Finalmente, encontraron baja cantidad de droga en una bolsa de nylon, -14 gramos de cocaína-, 45 municiones y varias personas. Entre ellas se encontraron frente a frente con dos jóvenes que habían sido sindicados el día anterior como posibles autores del homicidio de Rodrigo Campos.

Al avisar a la fiscal de aquel caso, solicitó la demora inmediata en la comisaría hasta analizar la información. De acuerdo a lo informado por el Ministerio Público Fiscal, los autores serían dos hombres identificados por allegados de la víctima, quienes además habrían realizado publicaciones intimidatorias en redes sociales tras el hecho.

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De esta manera, tras las sospechas de que se trataba de los asesinos, la fiscalía ordenó una consigna policial en la casa donde vivían familiares del joven Mérgola hasta el día siguiente para custodiar la casa. Si alguien decidía ingresar, sería demorado. Por la noche, la mujer se hizo cortes en los brazos y los efectivos policiales a cargo de la consigna debieron solicitar de manera urgente una ambulancia. Ya en el hospital, la mamá de Mérgola recibió curaciones y fue estabilizada.

Quiénes son los responsables según la familia de la víctima del ataque narco

La familia de Rodrigo Campos reclamó justicia y su tía, Sol Campos, hizo fuertes declaraciones en R7, donde indicó que uno de los ocupantes de la moto desde la que se efectuaron los disparos contra el carro de comidas donde estaba su sobrino tendría relación con el joven fallecido el sábado anterior. En ese contexto, insisten en que Rodrigo “no tenía nada que ver con la droga” ni con los conflictos previos.

La mujer afirmó que en el barrio Valentina Sur ya circulaban rumores de posibles incidentes: “Habían dicho que iban a hacer sus cosas en el barrio, no sé si venganza o qué”, explicó, y aseguró que los vecinos sabían que esos días no era seguro estar en la calle por la noche. Esa versión alimenta la hipótesis de que el ataque pudo haber estado dirigido a otras personas o como un “mensaje” dentro de la disputa violenta que atraviesa la zona.

En ese mismo relato, la tía agregó otro elemento sensible: sostuvo que el otro sospechoso de cometer el crimen sería hijo de un policía de Bomberos "del mismo apellido que nosotros" lo que señaló, agrava la desconfianza hacia la fuerza de seguridad. Lisa y llanamente afirmó: "libera la zona".

Así fue el ataque narco en un carro de comidas en Valentina Sur - limpio

Este jueves se realizará la formulación de cargos contra los sospechosos que finalmente fueron detenidos. La acusación que podrían afrontar podría ser homicidio agravado por uso de arma de fuego y agravamiento por ser cometido entre dos o más personas.