La ciencia le sigue dando una dura pelea a la calvicie

Reino unido.- La calvicie afecta a casi el 80% de los hombres. El impacto psicosocial que conlleva este clásico proceso natural puede resultar sumamente nocivo. No sólo se relaciona con un deterioro del aspecto físico sino que también tiene efectos negativos en la salud como, por ejemplo, mayores probabilidades de sufrir cáncer de próstata y riesgo de enfermedades cardiovasculares.

El estudio de la Universidad de Edimburgo liderado por los doctores Saskia Hagenaars y Ricardo Marioni fue publicado en Plos Genetics. Allí se examinaron en detalle datos genómicos de 52.000 voluntarios masculinos del Reino Unido con edades de entre 40 y 69 años, y se logró determinar la existencia de 278 regiones genéticas causantes de la calvicie. “Usamos un conjunto de datos grande, basado en la población para identificar muchos de los genes vinculados a la variación en la calvicie, y construir una puntuación genética para mejorar la predicción de la pérdida de cabello severa”, afirmó la doctora Saskia Hagenaars en su estudio.

El hallazgo proporciona claros avances para la comprensión genética de dicha patología. Sin dudas, se trata del mayor avance en esta materia y permitirá poder continuar las investigaciones para el desarrollo de fármacos que logren neutralizar esta patología. “Demostramos en el desarrollo de este estudio que una proporción sustancial de las diferencias individuales en los patrones de pérdida de cabello puede ser explicada por las variantes genéticas comunes en el cromosoma X, proveniente de las madres de los individuos analizados”, afirmó la doctora Hagenaars.

El cuero cabelludo está compuesto por alrededor de 100.000 cabellos. Resulta normal que se pierdan aproximadamente 100 de ellos por día, debido a que crecen nuevamente. Cuando la cantidad es mayor a 120 se puede estar en presencia de un principio de alopecia, denominación para la pérdida severa del cabello. Esto se puede deber a varias razones como estrés físico o emocional, problemas de tiroides, infecciones, anemia, entre otros, por lo que resulta fundamental ante un posible caso, la consulta inmediata con un profesional.

Sin duda se trata de una enfermedad de la cual la ciencia se ha ocupado durante varios años para lograr poder encontrar la medicación adecuada. Este estudio podrá proporcionar mayor conocimiento y por ende más predictibilidad a la hora de diagnosticar casos de calvicies severas, y evitar así situaciones traumáticas.

Para el estudio se examinaron los datos genómicos de 52.000 voluntarios de entre 40 y 69 años.

El gen es hereditario

“Las personas que heredan el gen de la calvicie tienen desde su nacimiento receptores hormonales en las raíces de los cabellos que ocupan la región superior de la cabeza. Estos receptores alojados selectivamente en ese sector anatómico son los que determinan el afinamiento y posterior caída del cabello, a diferencia del pelo de la parte posterior que no los tiene y por ello son más duraderos. Quienes no hayan heredado el gen, no tendrán estos receptores hormonales en ningún sector de la cabeza, lo que les asegura que su cabello no se caerá”, afirmó el doctor David Pérez.