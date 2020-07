La circulación en el conglomerado Neuquén-Plottier-Centenario bajó a la mitad

Gutiérrez dijo que “hubo eventos” relacionados a los contagios de coronavirus pero pidió no “estigmatizar”. “Cuando veamos a alguien que no cumple con el barbijo hay que hablarle, dialogar", indicó.

Por otra parte, se refirió a la medida de extensión del horario para todos los comercios hasta las 19, con excepción de las farmacias que tendrán una hora más de atención en el aglomerado urbano de la ciudad de Neuquén.

“En algún momento del día tenemos que hacer un corte porque necesitamos seguir bajando la circulación”, sostuvo el gobernador y calificó a la medida como una “decisión de equidad”.

El endurecimiento de las medidas restrictivas se comenzó a implementar el 24 de junio, a partir de que el Ministerio de Salud de la provincia determinó en la capital neuquina la existencia de circulación comunitaria del COVID.

Desde ese momento a Neuquén, Plottier y Centenario se lo definió como conglomerado y se establecieron fuertes restricciones para evitar nuevos contagios. Una de las medidas, que rige hasta ahora, es que toda aquella persona que llegue desde el interior a esta zona metropolitana, permaneciendo más de 24 horas, al regresar deberá realizar un aislamiento de catorce días. Y lo mismo a la inversa. A su vez, el uso del transporte público quedó habilitado sólo para trabajadores cinculadas a actividad esenciales.

Luego, desde el 1 de julio y hasta el 17 se dispusieron más restricciones, que incluyeron la circulación limitada por finalización del Documento Nacional de Identidad (a excepción de los esenciales) y la limitación para bares y restaurantes, volviendo atrás en la apertura que se les había permitido de poder trabajar con atención al público, para funcionar solo a través de las modalidades take away hasta las 2º y delivery hasta las 23.

Apertura

Entre el 29 de abril y el 9 de mayo, la provincia transitó nueve días sin casos positivos. En ese tiempo, el achatamiento de la curva de contagios permitió felxibilizar la cuarentena.

Para atrás

Ocho días después, el crecimiento de la curva de contagios obligó a suspender las medidas de apertura, dado que se registraron casi cien casos activos de coronavirus.

Contagios

El Ministerio de Salud confirmó el 24 de junio la existencia de circulación comunitaria del virus en la capital neuquina, donde se registran más de 240 casos activos.

Freno a la circulación

Se limitó el uso del transporte público y se determinaron restricciones en el ingreso al conglomerado Neuquén-Plottier-Centenario.

Más controles

Después de las medidas adoptadas el 24 de junio, se decidió intensificar el control de circulación con la disposición de habilitar días por terminación par o impar del DNI.

Control-puentes-Neuquén-Cipolletti.jpg

El director de Tránsito de la Policía, Carlos Alarcón, informó que la circulación en los puentes disminuyó un 45% como consecuencia de la intensificación de los controles y la habilitación del paso solo para trabajadores de actividades esenciales.

Si bien en determinados horarios de la mañana el tránsito en el cruce desde Cipolletti hacia Neuquén sigue siendo un caos, lo cierto es que se observa desde hace una semana una baja en la cantidad de vehículos que circulan por el lugar. “Seguimos viendo que algunas personas que no son trabajadores esenciales, a pesar de que hemos sido bastante estrictos en los controles, siguen queriendo ingresar o pasar por los puentes”, indicó Alarcón, quien defendió las medidas adoptadas. “Hoy por hoy seguimos con una restricción que está acordada entre ambos gobiernos, es de público conocimiento. Así que el control para nosotros en la provincia de Neuquén es estricto. Lamentamos las demoras, pero si no hacemos el control vamos a empezar a tener quejas de que no controlamos, y yo prefiero que la gente sienta y vea que está el control”, apuntó.

Los controles, además de generar mucho malestar en los automovilistas, contradicen lo que el gobierno nacional considera respecto de la región, que tomó a Cipolletti y Neuquén como una sola urbe para poder identificar el estatus sanitario de circulación viral comunitaria, lo que pone en duda el sentido que cumplirían estos operativos. Sin embargo, ambos gobiernos (de Río Negro y Neuquén) siguen justificando la medida.

Por otra parte, no hay ecuanimidad a la hora de implementar el cumplimiento de las disposiciones, ya que el control de los certificados, la toma de la temperatura corporal o la desinfección a los autos no se cumple casi nunca en su totalidad. Y son más los vehículos que cruzan por estos filtros que a los que se obliga a cumplir.

Con restricciones

Los gobiernos de Neuquén y Río Negro acordaron mantener la restricción de circulación en los puentes interprovinciales hasta el 17 de julio, cuando vence esta etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige sobre la región por la pandemia del coronavirus.