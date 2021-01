La confesión íntima de Julieta Nair Calvo

Estelita le preguntó a Julieta Nair Calvo si utiliza aplicaciones de citas, y ella comenzó diciendo: "Nunca usé, no la necesité. Por ahí para divertirte. Muchas amigas lo tienen y es muy divertido. Banco eso. Hay gente que de verdad encuentra a su amor".

En este sentido, la actriz agregó: "Me da pudor usar disfraces. No sé cuándo arranca. ¿Salís del baño vestida? No sé, es raro. Tengo otras fantasías pero las callo". Por otra parte, la joven también reveló su deseo de convertirse en madre.

Julieta Nair Calvo, quien vive en pareja con Andrés Rolando, comentó al respecto: "Convivimos, tenemos una convivencia re lindo, nos complementamos. La única cuestión es que le pasa a la mayoría de las mujeres es el tema de la ropa, me saco los calzones, los dejo, me saco las medias, las dejo, como si mágicamente se ordenaran".

En ese momento, Estelita le preguntó si le cuidaría la hija a Topa para practicar eso de ser madre y reveló: "¡Sí, es lo más! Tengo el deseo de ser mamá, pero por ahora practicando, bien". Julieta Nair Calvo es una actriz, conductora, cantante y modelo argentina. Conocida principalmente por su participación en la versión argentina del programa infantil PlayGround, de Disney Junior y por su actuación en la telenovela argentina Las Estrellas, transmitida en 2017 por El Trece.