La contundente respuesta de Nicole Neumann a Ángel de Brito

“Si estoy en el medio del mar pasando Año Nuevo con cuatro amigos locos y al alcalde de la Florida se le ocurrió hacer un show de fuegos artificiales, la verdad que está bastante fuera de mis manos. Si fuera Dios, prohibiría la pirotecnia en el mundo entero- Pero... malas noticias, no soy Dios. No lo puedo manejar, no lo puedo frenar. No puedo más que aportar mi granito de arena”, dijo la panelista de Nosotros a la mañana al comienzo del video.

Embed Discúlpame querido @AngeldebritoOk te hablan hacete cargo viejo (devolviéndote gentilezas de ayer con Luli pop) pic.twitter.com/qjrC3V6o0c — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) January 5, 2021

Por la misma línea, la panelista de Nosotros la mañana hizo referencia al consumo de carne: “Chicos, a ver... Mientras ustedes, los que comen carne sigan comiendo carne, eso va a generar que haya un descarte de cuero que va a la curtiembre que es donde se hacen los productos de cuero".

"Yo viajo y me compro zapatos y carteras de materiales que no son cuero, pero siguen existiendo, pero no porque yo me los ponga, sino por ustedes que comen carne, ¿se entiende la cadena cómo va? Mientras se siga comiendo carne, va a haber cuero ¿Por qué se mata al animal? Por el que come carne”, continuó.

“Me encantaría poder acaparar todo, frenar el mal del planeta pero claramente no soy Dios, no puedo hacerlo y me parece importante que cada uno ponga su granito de arena”, sostuvo la panelista de Nosotros a la mañana haciendo un llamado a la reflexión.