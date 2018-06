Las estadísticas indican que anualmente se registran unas 6000 uniones convivenciales en Neuquén, contra 2500 parejas que deciden dar el sí a través del matrimonio.

¿Menos compromiso y responsabilidad? Es una posibilidad. La ruptura de una unión convivencial no necesita ser notificada al Registro Civil y tampoco da derecho a herencia ni a bienes gananciales, a diferencia del matrimonio.

La ventaja que tiene esta convivencia formal es que sí da el beneficio de la obra social y la posibilidad de tramitar un crédito como si los integrantes estuvieran casados.

El titular del Registro Civil, Santiago Núñez, aseguró además que el verano es el período en que se registra la mayor cantidad de uniones. “Diciembre, enero y febrero son los meses más requeridos por las temperaturas cálidas y las vacaciones”, contó.

Para sellar la unión convivencial se debe llenar un formulario, llevarlo al registro civil y firmarlo ante un testigo. Para sellar la unión convivencial se debe llenar un formulario, llevarlo al registro civil y firmarlo ante un testigo. Omar Novoa

En tanto, en otoño, invierno y primavera descienden considerablemente aunque se mantienen niveles regulares, según comentó Núñez. “Más que cualquier otra cuestión, el frío hace que no sea la temporada preferida de los novios. No hay gran cantidad de uniones, pero estamos dentro de los estándares, y los números no son diferentes a los de todos los años”, dijo.

El funcionario destacó que hoy las parejas pueden comenzar con los trámites desde el sitio web del Registro Civil (www.dprc.gov.ar), donde encontrarán los formularios que deben entregar en las oficinas. Recomendó, además, que pidan el turno con una anticipación no mayor al mes para no alterar la agenda del organismo. “Se da que por ahí cambian la fecha del casamiento y la agenda se carga de potenciales casamientos que al final no se hacen”, detalló.

Núñez subrayó que las parejas que suelen casarse están compuestas en su mayoría por personas jóvenes de entre 25 y 35 años.

Según explicó, la mayoría de los casamientos se dan en el departamento Confluencia, al igual que todos los otros trámites que se realizan en las dependencias provinciales del Registro Civil. “Estamos hablando de aproximadamente el 60o 65 por ciento. El porcentaje restante se reparte en toda la provincia”, concluyó.

“Con respecto al matrimonio igualitario, como nosotros consideramos que es un matrimonio al fin y al cabo, no tenemos estadísticas diferenciadas”, dijo Santiago Núñez, Director provincial de Registro Civil

