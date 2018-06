"El mensaje que los jueces dejan a la sociedad es que si a vos te deja tu novia y estás triste, podés agarrar el auto de alta gama, emborracharte, atropellar a alguien y no pasa nada. Podés matar a quien vos quieras, está todo bien", se lamentó Zulema en diálogo con LU5, luego de la sentencia de ayer.

Sobre el fallo que dejó en libertad al condenado dijo: "Es una injusticia. Yo esperaba que le den cinco años. Mi hijo trabajaba, tenía 17 años. Tal vez porque era humilde, no tenía un buen sueldo, porque no era petrolero o porque no tenía un auto de alta gama".

Sobre los argumentos esgrimidos en el juicio sobre que el acusado trabajaba y no contaba con antecedentes, la mujer retrucó: "Ellos hablan de que el que lo atropelló no tenía antecedentes. Mi hijo tampoco los tenía. Los jueces dejan la sensación de que la vida no tiene valor. Estos señores no se dan cuenta que este hombre destruyó a una familia. No toman en cuenta esas cosas".

La madre de la víctima agregó: "A los jueces no les pasó lo que me pasó a mí. A ellos no le destruyeron la familia. Sólo piensan en los que hacen el mal. Yo quedé totalmente sola en la vida. Sólo espero el día que pueda reunirme con mi hijo y estar con él".

¿Estás de acuerdo con la sente...

LEÉ MÁS:

El petrolero que atropelló y mató quedó en libertad