La convivencia y el estrés, los grandes problemas de las parejas

Pese a que muchos creen que la demanda de los psicólogos aumentó con el encierro, la profesional lo negó y aseguró que están trabajando al 30% de lo habitual. “No ha crecido la demanda, ha ido disminuyendo. La atención está en un 30% de lo que trabajábamos anteriormente. Principalmente esto pasa porque no todos tienen un espacio íntimo para hablar de sus cosas personales en su casa”, manifestó.

“Es importante aclarar que una parte de estos problemas tiene que ver con el encierro, pero para otros tiene que ver con su propia historia viral, que a través de este encierro empiezan a aparecer otras cosas que antes no. Hay mucho tiempo para pensar y conectar con uno mismo, sobre todo al principio de la cuarentena y aparece esta necesidad de retomar o reiniciar una terapia”, siguió diciendo.

Sobre las consultas, Estrella relató que la mayoría de los psicólogos están optando por la videollamada. “La mayoría de los psicólogos están atendiendo a través de videoconsulta, pero otras son presenciales, para algunas patologías”, comentó la mujer y agregó: “Los colegas, que tenemos a cargo la salud mental, nos vamos adaptando a lo que el paciente pueda. Si el paciente quiere un llamado telefónico, hacemos eso. A mí me gusta más la videollamada porque lo gestual es muy importante. Me gusta ver al otro y que el otro me vea. Tengo paciente de muchas edades y todos se han adaptado muy bien a este medio”.

Pago diferidos

En otro pasaje de la entrevista, Estrella hizo referencia a la complicada situación que viven todos los profesionales debido al atraso de los pagos de las obras sociales y las prepagas. En este sentido, la mujer explicó que el pago debería liquidarse a los 30 días de presentados los documentos correspondientes.

“Actualmente nos encontramos con que no tenemos los pagos en tiempo en forma, como tampoco los honorarios actualizados. La mayoría nos están pagando con referencia en agosto, septiembre, octubre e inclusive noviembre del año pasado, en medio de esta Argentina tan cambiante económicamente. Además se nos deben honorarios. Hemos cobrado una parte de enero y es imposible sostenernos”, contó la presidenta del Colegio de Psicólogos.

“Pedimos una audiencia en las obras sociales y también con el gobernador para que responda por la que a él le corresponde, que el ISSN”, añadió.

Pese a esta situación, Estrella dejó en claro que ninguno de los psicólogos dejó de atender a sus pacientes. “Todos los profesionales somos muy éticos y no abandonamos a los pacientes, pero es importante que estemos acompañados por el gobierno porque no podemos hacernos cargo de la salud mental de Neuquén. Yo le decía a la ministra de Salud, Andrea Peve, que nosotros, los privados, somos la segunda línea cuando hay un enfermo. Si se enferman los agentes de salud, nosotros vamos a estar presente y nos tienen que cuidar. ¿Cómo? Pagando lo que nos corresponde”.

Por el lado de las prepagas, reveló que en los ajustes que suelen tener sus planes, ellos no reciben absolutamente nada. “Nosotros siempre pedimos que el ajuste mínimo sea por la Superintendencia, que es el mismo que le hacen a las prepagas, y eso no lo logramos. Algunos de los ajustes los definen las prepagas y ni siquiera nos sentamos a negociar”.

Por último, y volviendo a hacer referencia a las prepagas, reveló que lograron ganas una batalla. Es que una de estas empresas buscó pagarles los honorarios al 50%, teniendo en cuenta que ellos habían contratado una plataforma, que los profesionales ponían usar, para hacer las consultas. Esto fue rechazado por el Colegio. “Después de muchas negociaciones pudimos rechazar esto y hacer que las teleconsultas se hacen por el canal que cada profesional prefiera y que los honorarios se paguen al 100. También recibimos un pequeño aumento”, comentó. Sin embargo, Estrella aclaró que algunas obras sociales aún buscan pagar sus horarios al 50%.

