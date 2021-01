La cuarentena afectó a protagonista de La Casa de Papel

El actor de La Casa de Papel utilizó su cuenta de Instagram para realizar fuertísimas confesiones. Desde el pasado 5 de enero, ya había adelantado por qué tenía que aislarse:

"10 días en casa para este humano que ha estado en contacto directo con un infectado. A ratos pienso que la vida es una farsa y los rodajes son la realidad. Esta época que nos está tocando vivir es como una novela de ciencia-ficción", es el texto de Miguel Herrán en Instagram.

La figura de La Casa de Papel dijo en ese momento que tenía esperanza para la construcción de "humanidad más fuerte, solidaria y concienciada. Una humanidad más realista y menos egoísta".

Lo que el actor de La Casa de Papel, Miguel Herrán, no esperaba, es que el aislamiento fuese tan difícil de transitar para él. A los seis días compartió, también por Instagram: "Seis días han sido suficientes para destrozarme. Ya no quiero hablar. Ni comer. Me he parado en mi momento más constructivo y se ha vuelto destructivo. Estoy decepcionado conmigo. Quiero ser mejor persona".