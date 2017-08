"La decisión la tomé yo, soy bastante grande"

“River no puede sumar más y contaba conmigo en el equipo. Tiene grandísimos jugadores y River sigue siendo candidato aun sin mi presencia. Se ha reforzado con jugadores de enorme jerarquía y a fin de año puede conseguir el objetivo. Estamos en cuartos de final y eso es lo que más me duele en ese momento”, dijo en Fox Sports.

"Cuando llegó la oferta de China no lo pensé, aunque iba a ganar diez veces más de lo que voy a ganar en Alemania. Esta oferta me interesó más”. Lucas Alario El nuevo delantero del Bayer Leverkusen por cinco años.

El santafesino, además, mantuvo una charla individual con el entrenador Marcelo Gallardo. En esa conversación, el goleador le pidió disculpas al técnico por toda esta confusa y tensa situación de su venta al fútbol alemán.

“La decisión la tomé yo luego de hablar conmigo mismo. Me encerré en el cuarto y busqué dentro de mí qué sentían mi corazón y mi conciencia. Soy bastante grande y la decisión que tomé fue esta. Yo me junté con Gallardo cuando llegó la oferta de Bayer porque conozco cómo le gusta que se maneje el jugador”, contó el delantero.

"Todo jugador que se va es difícil de reemplazar. Y en el caso de Lucas, se potencia esa complicación por las características que él tiene”.Enzo Pérez El experimentado volante habló de su compañero.

Disculpas por la foto

Una de las situaciones que molestó al hincha millonario en todo lo relativo al pase de su goleador es la foto que se filtró el martes cuando apenas había firmado con el Bayer Leverkusen.

“Quiero explicar lo de la camiseta. No fue algo que quise hacer. El director deportivo me pidió hacer una foto para tenerla y mandarla allá el día que yo llegue. Otra persona sacó otra foto y después salí en todos lados. Quiero pedir disculpas a toda la gente de River porque yo no soy esa persona y he quedado mal, pero la imagen ya está y no puedo volver el tiempo atrás”, expresó el Pipa.

"Me dijo que el jueves se va. Se nos va lejos. A una madre le duele la distancia. Es una mezcla de alegría y dolor”.Mónica Armando La madre del goleador habló con el corazón.

Finalmente, Alario le agradeció al club por todo lo logrado desde que llegó a mediados de 2015. “He recibido millones de mensajes agradeciéndome y puteándome. Pero entiendo todo por el momento que se dio. Sólo tengo palabras de agradecimiento para el hincha de River”, concluyó.

"Nunca se sabe cuál es el momento correcto. Él creyó que era éste, le interesó la propuesta, pagaron y hoy ya no está”. Germán Lux El arquero se fue al exterior a los 24 años y volvió a los 35.