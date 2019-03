La defensa del título comienza en Perú

Marcelo Gallardo, quien todavía no podrá ocupar un lugar en el banco de suplentes por aquella sanción incumplida en Brasil del 2018, no confirmó el equipo, pero dio a entender que parará el mejor once posible, más allá de la dura salida del fin de semana a Tucumán por la Superliga, clave en el mano con Atlético por un lugar en este mismo certamen continental, pero para la edición del 2020.