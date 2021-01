La difícil situación que vivió el Polaco de pequeño

Allí, el Polaco continuó reflexionando: "Era una fundación donde estuve seis meses internado. Y ahí uno empieza a valorar un montón de cosas. Y después de eso mi vida cambió porque no me da asco nada, sé lo que es comer y que no haya carne, comer garrón. Es feo no tener para comer, si tenés no te das cuenta, pero verdaderamente te das cuenta cuando no tenés para comer".

Finalmente, concluyó diciendo: "Yo como de todo gracias a esa experiencia que tuve. Me gustan todas las comidas, no le hago asco a nada. Aprendí a vivir con nada, así que la vida siempre te va poniendo cosas, para mí maravillosas. Yo también soy un agradecido de la vida por todas las cosas que me dio, malas y buenas, aprendí un montón".

Mirá a continuación la historia de vida del Polaco: un extracto de MasterChef Celebrity, el popular programa gastronómico de Telefé que llegará a su fin este domingo, 17 de enero.