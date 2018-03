"No deberíamos estar discutiendo aborto si, aborto no. Lo que discutimos es algo que existe, que está, y lo que hay que discutir es si sigue clandestino o se legaliza", comenzó explicando Matzen en diálogo con LM Cipolletti.

Aclaró que existe una cadena de cuestiones antes de llegar al aborto, como la educación sexual para poder decidir, y los preservativos gratuitos para no abortar.

Matzen marchó en Buenos Aires durante el #8M pidiendo el aborto libre, legal y seguro, con el pañuelo verde que caracteriza a la campaña.

"El aborto es un tema de justicia social. Las que tienen dinero asisten a clínicas que cuidan su salud, pero las que no tiene ese dinero usan otros mecanismos que las pueden llevar a la muerte. Los índices de mortalidad materna están liderados por abortos clandestinos, y en mujeres menores de 20 años", cuestionó la diputada rionegrina. Expresó que el abordaje debe ser de manera integral, y que se espera un gran debate.

"Hacia el interior de Cambiemos no me trajo problemas mi postura. Si bien el presidente Macri se posicionó a favor de la vida, permitió el debate. El tema atraviesa a todas las ideologías, incluso los 71 diputados que firmamos el proyecto somos de diferentes fuerzas políticas, con divisiones hacia el interior de los partidos", remarcó.

"Llamarme feminista aún me queda grande. Mi lucha viene hace mucho tiempo, y me enorgullece ser de Río Negro que es progresista en temas de género. Contamos con paridad de género hace 15 años, educación sexual integral, ligaduras de trompas, vasectomías e inseminación en hospitales públicos. Falta mucho aún, pero hacia allá vamos", comentó la allense.

Matzen cuestionó a Carrió por pedir que el proyecto no llegue al Congreso

Respecto a las declaraciones de su compañera de Cambiemos, Elisa Carrió, que pidió que el aborto no sea discutido en el Congreso, dijo que no puede entender que una diputada no permita el debate.

"Entiendo su postura antiaborto, pero lo más importante es permitir el debate. El proyecto se debe debatir entre todos, y soy de las que creen que una ley puede incluir también a los que están en contra. Si estas cosas siguen en la sombra, no las podemos tratar. Si lo blanqueamos y legalizamos estoy segura que los índices de mortalidad van a disminuir", aseguró.

Embed La penalización del aborto no disminuye su práctica, solo aleja a quienes menos tienen de la posibilidad de procedimientos seguros, lo que provoca riesgos en sus vidas y su salud. Por eso pedimos #AbortoLegalYa #VivasNosQueremos #8M pic.twitter.com/NEYEjODwfs — Lorena Matzen (@lorematzen) 8 de marzo de 2018

