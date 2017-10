La docente de Huincul ya tiene un nuevo corazón

La joven de 34 años fue operada el 26 de septiembre, aunque sus familiares dieron a conocer la noticia el lunes pasado a pedido de la mujer. En una publicación de Facebook, su marido Marco Niefergol compartió la novedad sobre el buen estado de salud de su pareja.

Relató que la intervención quirúrgica se realizó con éxito hace una semana. “El día martes 26 a las 4:09 se inició el operativo de trasplante para Giselle, a las 12:30 entró al quirófano y no salió hasta las 20:30. Fueron las peores horas de mi vida, no sabía qué podía pasar. Después de 22 horas me avisaron que todo había salido bien y que podía verla 5 minutos”, narró.

La decisión de hacerlo público fue tomada por la joven y su familia, ya que por consejo médico sabían que la primera semana luego del trasplante era crítica. “El cuerpo podía aceptar o rechazar el corazón”, contaron a través de la red social.

Su marido detalló en la publicación que Giselle se recupera favorablemente, se encuentra estable y que ya no tiene conectado el EMOC, la bomba externa que ayudaba al corazón que fue colocada en la Fundación Médica de Río Negro y Neuquén (ver aparte).

Tapia, quien se desempeña como docente, sufría una insuficiencia cardíaca terminal, detectada luego de dar a luz a su segundo hijo. Ante ese panorama, fue sometida a una cirugía donde se le colocó un soporte ventricular para garantizar su traslado hacia la ciudad de Buenos Aires y así aguardar la operación.

"Hoy, pasados seis días, Giselle se recupera favorablemente, está estable”."Gracias a todos y recuerden que los órganos no van al cielo, salvan vidas”. Marco Niefergol. Esposo de Giselle Tapia

Agradecimientos

La intervención quirúrgica previa sentó un precedente en la región y fue realizada en conjunto por especialistas de la Clínica de Imágenes, la Fundación Médica de Río Negro y Neuquén y la Fundación Favaloro.

Marco agradeció a toda la familia y amistades que se han preocupado por el estado de salud de Giselle. “Seguimos agradeciendo cada una de las oraciones que en su nombre se dijeron. Dios escucha”, manifestó.

A su vez agradeció la excelencia profesional llevada adelante por los médicos y enfermeros de la Fundación Favaloro.

Por último, el marido de Giselle destacó la importancia de donar órganos.

Inédita y exitosa operación en la región

En colaboración con la Fundación Favaloro, los médicos de Clínica de Imágenes colocaron un soporte ventricular a Giselle Tapia que permitió que la joven de Plaza Huincul viajara segura a Buenos Aires a la espera del trasplante.

En esa operación, los especialistas colocaron un Extracorporeal Membrane Oxygenation, más conocido como ECMO, que la ayudó a que su corazón bombee sangre mientras esperaba un órgano nuevo. El dispositivo de asistencia ventricular se encuentra vigente hace varios años pero nunca se había colocado en la zona, por lo que se convirtió en la primera intervención en toda la Patagonia y sentó un precedente médico en la región.

“Es un mecanismo de asistencia circulatoria mecánica que se coloca a personas que tienen patologías en las que el corazón no funciona más”, graficó Germán Girela, jefe del servicio de Cirugía Cardiovascular de Fundación Médica de Río Negro y Neuquén.

“La bomba externa hace que la sangre sea bombeada para que el corazón trabaje con menos esfuerzo y, en caso de que haya algún inconveniente, cumple la función del corazón”, agregó el especialista.