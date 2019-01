La elección de Vaca Muerta

Quien gane la gobernación tendrá que adaptarse a una dinámica propia del proyecto que viene desde hace años.

Quien sea el próximo gobernador de Neuquén seguramente tendrá que adaptarse a una dinámica propia de Vaca Muerta, más allá de las políticas que se quieran direccionar desde el Estado. El que asuma la conducción de la provincia deberá estar atento no sólo a mantener el nivel de inversiones, sino a continuar un proyecto que va más allá de los partidos políticos. Se habla de muchas visones para explotar Vaca Muerta, pero lo cierto es que desde la estatización y la apuesta a los no convencionales, Neuquén empezó a ser mirada por el país y el mundo. No somos una isla, pero el petróleo ayuda a surfear la ola de la crisis.