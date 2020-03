La epopeya de las mujeres en el Choconazo

"Nos dedicábamos a robar nafta de los autos de la Policía. Nos íbamos por los caminitos, donde la Policía no nos iba a ver, y les afanábamos nafta para las molotov. Pero no solo para las molotov. Por ahí salían compañeros con los autos y ya teníamos nafta para el surtido, porque a nosotros no nos vendían nada en El Chocón", contó Ana Ejea de Urrutia, una de las mujeres que tuvieron una importante actuación en el Choconazo, la histórica huelga obrera que se produjo entre diciembre de 1969 y marzo de 1970 en la obra de la represa, donde miles de trabajadores reclamaron mejores condiciones de vida y laborales.