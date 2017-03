La escuela de robótica ya hizo su debut

Misiones

La primera escuela pública de robótica del país ya funciona en la ciudad misionera de Posadas y tiene casi 1300 alumnos inscriptos. Si bien existen establecimientos donde se dictan especializaciones en robótica, como la UTN, la UBA o algunos institutos privados, esta escuela “está pensada para niños a partir de los cinco años y jóvenes que se fortalecerán como ciudadanos con la formación en robótica y programación, lo que constituye una apuesta pedagógica superadora. Quizá para muchos todavía no se comprenda el alcance y la potencialidad de esto, pero no tengo ninguna duda de que este es el camino”, señaló el ex gobernador y actual legislador por Misiones, Carlos Rovira.

La institución brindará equipamiento y ofrece al alumno la chance de aprender cinco macrohabilidades clave: el trabajo colaborativo, la resolución de problemas, la creatividad e innovación, el emprendedurismo y autogestión, y las destrezas manuales. Además, la escuela está dividida en tres espacios principales: “Consultores de ideas”, donde se trabajan los conceptos y proyectos; “La construcción”, donde está la sala 3D, los prototipos y montajes; y “Servicio efectivo” o “Muestra”, donde se presentan las exposiciones y debates.

También cuenta con dos modalidades de aprendizaje, una basada en proyectos, donde docentes y alumnos podrán trabajar sus propuestas en talleres especialmente preparados; y otra que está dividida por edades (los trayectos “Tecnokids”, para niños de cinco a nueve años; “Makers Juniors”, para niños de 10 a 13 años; “Teens Makers”, para jóvenes de 14 a 16 años y “Team/Inn”, para jóvenes de 17 a 20 años).