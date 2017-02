Cipolletti

Matías Villablanca (35), el hombre engañado, fue refutado por su esposa Belén Leonardi, que desmintió que le haya sido infiel con su padre y lo acusó de ser violento.

La mujer contó que Villablanca era un completo fabulador, un hombre que no estaba bien de la cabeza, tenía severos problemas con las drogas y estaba obsesionado con vender la casa donde vivían, en el barrio Luis Piedrabuena. “Ya no sé qué hacer para que deje de decir tantas mentiras”, dijo su ex esposa.

Villablanca no habría sido el “pobrecito” a quien el pasado 13 de noviembre su padre engañó con su ex mujer y lo dejó en la calle. Belén contó que al marido lo había sacado la Policía de la casa el 8 de diciembre por violento.

“Nunca me acosté con mi ex suegro, eso sería una total falta de códigos”, sostuvo con vehemencia y le agradeció al ex suegro de haberla ayudado durante los últimos cinco años con sus hijas para que no les falte un plato de comida. “La que trabajaba era yo, Matías no se hizo cargo de ninguno de sus hijos”, acotó.

Hace casi un mes que Villablanca tiene una orden de restricción de acercamiento. Belén afirmó que esa orden llegó luego de varios episodios de violencia y que puede acreditar con tres denuncias, más otras cuatro por haber violado la orden judicial.