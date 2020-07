La ex pareja de Máximo Kirchner se casa con su novia

María Rocío García, a ex pareja de Máximo Kirchner , y diputada provincial por la provincia de Santa Cruz, anunció que se casa con Jessica Montiel. La ex nuera de Cristina contó en su cuenta de Instagram que decidió hacerle la propuesta a su pareja el mismo día en que se conmemoraban 10 años de la Ley de Matrimonio Igualitario en el país.

La ex de Máximo Kirchnner ecribió en su cuenta Instagram cómo fue la propuesta de matrimonio: "¿Te querés casar conmigo? Te lo propongo en este día tan especial y de tanta lucha, porque amarnos libremente no fue magia. La verdad que nunca imaginé proponer casamiento, pero el amor es amor y para todos los que aman háganlo libremente. No es pecado enamorarse", escribió Roció.