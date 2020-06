Rocío Oliva reveló detalles de lo mal que la pasó con Diego

Rocío Oliva reapareción en Intrusos y no se guardó nada al hablar de su relación con Diego Maradona, con quien fue pareja durante seis años. Sin titubear en ningún momento, la futbolista dijo que su ex es "parte del pasado". "Si me llama y lo tengo que atender, lo atiendo. No pasa nada. Pero hoy es mi ex", aseguró la rubia. Al ser consultada sobre si fue el amor de si vida, tras tomarse un segundo, Oliva se sinceró: "No. No sé si fue el amor de mi vida. Recién tengo 29 años y me queda mucho por delante. Fue un hombre importante".