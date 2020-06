“Reitero: ¡decí lo que quieras, igual sos lo que hacés y lo que no también! Te creía bastante piola, wachi… El sol no se tapa con la mano, ¿no?”, escribió la hija del Diez en una parte de la publicación que compartió en Instagram, junto a una foto cómplice con su hijo.

Embed

Como era de esperarse, Dalma se hizo eco del posteo y arremetió contra el Kun, aunque optó por ni mencionarlo directamente en su fuerte mensaje: “Benja, sabé siempre que tu Babu, la Tata, la Titi y mamá te vamos a poner siempre primero. Porque no te merecés menos que eso mi amor. Sos magia y el que no lo pueda ver, que se joda. Y mejor corto acá porque me tenés censurada @giamaradona. Pero en cualquier momentito PRENDO FUEGO TODO, AMOROSA”.

En concordancia con su hermana, Gianinna le respondió: “@dalmaradona, igual me da bronca que es verdad lo que escribís. Extraño a papá y lo que nos podríamos estar riendo de esto los 3”.

Dalma-Gianinna.jpg

LEÉ MÁS

¿Fue casual? Netflix estrenó un documental sobre un pederasta

El polémico posteo de Liz Solari que eliminó tras un tsunami de críticas